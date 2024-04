Clube da Série B encaminha a contratação de Thiago Galhardo

Thiago Galhardo comemorando gol do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif / Fortaleza)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 12:17 • Goiânia (GO)

O atacante Thiago Galhardo é o novo reforço do Goiás para a disputa da Série B. O jogador, que pediu para deixar o Fortaleza, deve ser anunciado pelo Esmeraldino nas próximas horas. As informações foram divulgadas pelos jornalistas César Luis Merlo e André Hernan.

Após o ataque ao ônibus do Leão do Pici em Recife, realizado pela torcida do Sport antes do duelo das equipes pela Copa do Nordeste, Galhardo pediu dispensa do clube por uma semana para tratar da saúde mental. Na ocasião, o transporte da delegação da equipe foi alvejado por bombas, e jogadores e membros da comissão técnica do Tricolor saíram feridos do ataque.

No Fortaleza desde julho de 2022, o atacante disputou 100 jogos com a camisa do clube e anotou 27 gols no período. Na atual temporada, participou de 11 partidas e foi às redes em três oportunidades.

Formado nas categorias de base do Bangu, Galhardo estreou como profissional em 2010. Nas carreira, o jogador acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Botafogo, Internacional, Coritiba e Vasco. Fora do país, atuou pelo Celta de Vigo, da Espanha, e Albirex Niigata, do Japão.

