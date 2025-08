Cléber Xavier analisa resultado do Santos e explica escolhas em vitória: ‘Jogo difícil’

O treinador Cléber Xavier concedeu entrevista coletiva após a vitória do Santos por 3 a 1 contra o Juventude, nesta segunda-feira, e explicou suas escolhas e mudanças.

Ao analisar o jogo, Cléber destacou que entendia que era um confronto difícil, muito pela situação das duas equipes na competição. O Peixe estava no Z4 a quatro rodadas. Enquanto isso, o Juventude é vice-lanterna.

- É um jogo difícil pela situação, a gente tentou agredir o máximo no primeiro tempo. Conseguimos um 2 a 0 que nos dava tranquilidade para ir para o intervalo e organizar algumas situações. Aquele gol deu uma pressão no finalzinho. No segundo tempo sim, acho que teve um equilíbrio - disse.

- A gente tem feito no campeonato alguns jogos bons, mas sem resultado. No segundo tempo caiu, mas a gente conseguiu o resultado - completou.

Cléber Xavier explicou escolhas técnicas em jogo (Foto: Jota Erre/AGIF)

Escolhas de Cléber Xavier

Cléber Xavier foi questionado sobre suas escolhas para a partida. O técnico optou por ter Igor Vinícius na alteral-direita, entrando com Mayke apenas no segundo tempo. O treinador explicou o porquê e destacou qual foi sua estratégia pensando, principalmente, no segundo tempo.

- O Mayke é um jogador experiente, mas a ideia era ter o Igor o máximo tempo possível. No intervalo, Rollheiser toma o primeiro amarelo e faz uma falta, ficamos preocupados com uma expulsão. Ele estava desgastado e sabíamos que o Juventude iria pressionar. Optei por uma dobra, tinha a opção de Caballero para organizar e sair de trás com velocidade. Como tem dois jogadores, podemos aproveitar ou junto ou substituindo - completou.