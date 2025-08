Neymar provoca rival após jogar no Morumbis: ‘Quem manda aqui é o Santos’

Neymar teve uma atitude um tanto quanto polêmica no jogo do Santos que aconteceu contra o Juventude no Morumbis, nesta segunda-feira (4). Após o seu segundo gol na vitória por 3 a 1, de pênalti, o camisa 10 deu uma provocada no rival.

Na comemoração, ao pegar a bandeira de escanteio e balançar, apontou para o estádio do São Paulo e disse a frase: "o Santos quem manda aqui".

O jogo aconteceu no Morumbis por conta de uma parceria com o São Paulo. Santos e São Paulo fecharam um acordo para a "troca" de estádios. Em comunicado oficial, o Peixe informou na época que foi assinado uma MOU (um acordo entre as partes) que prevê a realização de três jogos do time da Baixada no Morumbis e três jogos do Tricolor na Vila Belmiro.

A permuta é uma forma de atender associados e torcedores de outras partes do país. Quanto ao lado do Tricolor, a ideia é utilizar a Vila Belmiro pensando nos shows que o estádio recebe.

Neymar provocou em estádio do rival (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Neymar fala em retorno à Seleção

O jogo do Santos contou com membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti para acompanhar a partida de Neymar.

Estiveram presentes o coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, o coordenador Juan Santos e o preparador físico Cristiano Nunes. O camisa 10 falou sobre um possível retorno à amarelinha.

O jogador participou dos três gols do Peixe. Dois foram marcados por ele - o que abriu o placar e um de pênalti. Neymar também deu assistência para Barreal.

- Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição de qualquer coisa, estou bem, só depende deles - disse Neymar após o jogo.