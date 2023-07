A diferença das surebets onde todos os resultados ficam cobertos, as middle envolve medir o risco e buscar resultados dentro de um determinado rango. Digamos que no próximo jogo do palmeiras tem uma cota de 2.20 para o resultado menos de 3.5 gols com uma casa. Com outro bookmaker tem uma cota de 2.20 para o mercado de mais de 4.5 gols. Quando faz uma aposta de R$ 1 mil em ambos resultados (um total de R$2 mil), teria um total de R$2,2 mil se qualquer das apostas resultasse vencedora - o que significa que gerou um ganhos de R$ 200 em qualquer dos cenários. Sem embargo, se o jogo finalizar exatamente com quatro gols, perderia ambas apostas.