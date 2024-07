Chelsea apresentará proposta por joia da base do Grêmio

Gabriel Mec atuando pela base do Grêmio (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 14:52 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio está prestes a perder uma das suas maiores joias da base. Isso porque o Chelsea apresentará uma proposta pelo meia-atacante Gabriel Mec, de 16 anos. Representantes do clube, assim como o pai de Neymar, um dos empresários do jogador, estiveram presentes no CFT Hélio Dourado, acompanhando o jogo da equipe sub-20.

O jogador despertou interesse do clube inglês, o que levou os representantes a desembarcarem em Porto Alegre nesta semana. Na terça-feira (16), o pai de Neymar os acompanhou a Eldorado do Sul, para acompanhar o jogo de Mec. Na ocasião, o Tricolor venceu o Cruzeiro por 4 a 2. Gabriel Mec entrou no intervalo.

A expectativa é que o Chelsea faça a proposta até sábado (20). Os valores giram em torno de 15 a 18 milhões de euros. Aos 16 anos, Gabriel Mec ainda não assinou contrato profissional com o Grêmio, que diz ainda não ter recebido alguma oferta.

Gabriel Mec é tido como uma das maiores revelações do Grêmio na última década (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)

O Grêmio enfrenta o Vitória, no próximo domingo (21), às 11h (Brasília), no Centenário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.