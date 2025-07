Mapa da Guerra: Como se formam as alianças entre torcidas organizadas no Brasil

Mais do que uma expressão de paixão clubística, as torcidas organizadas no Brasil têm consolidado, ao longo das décadas, um sistema de alianças forjado essencialmente para o enfrentamento. Em um cenário marcado por rivalidades intensas, 61 torcidas espalhadas pelo país se agruparam em cinco grandes blocos — União Punho Cruzado, União Dedo pro Alto, União Punho Colado, além dos coletivos regionais conhecidos como Lado A e Lado B.

continua após a publicidade

➡️ Quatro décadas de tentativas frustradas: Brasil falha em conter a violência das torcidas organizadas

Formadas com foco na autodefesa e na preparação para embates, essas alianças atuam em dias de jogos, caravanas, encontros marcados ou disputas por território, funcionando como verdadeiras redes de proteção e ataque. Ao fortalecerem a lógica de confronto, alimentam uma dinâmica de conflito contínuo entre torcidas organizadas em todo o país. Duas exceções notáveis, porém, estão entre as dez maiores organizadas do Brasil: Gaviões da Fiel (Corinthians) e Torcida Jovem (Santos), que optam por não integrar nenhum desses blocos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Presentes em todas as regiões do país — com maior concentração no eixo Rio–São Paulo–Belo Horizonte, no Nordeste e no Centro-Oeste —, cada um dos cinco blocos carrega uma identidade própria. Símbolos como punhos cruzados ou dedos erguidos servem não apenas como marcas visuais, mas como códigos de pertencimento e lealdade.

continua após a publicidade

Mapa das Alianças (Foto: Reprodução)

Um exemplo recente dessa lógica de união voltada ao enfrentamento ocorreu em 27 de outubro de 2024, quando membros da Mancha Verde, do Palmeiras, atacaram a torcida Máfia Azul, do Cruzeiro. Durante a passagem da caravana mineira por Mairiporã, na Grande São Paulo, dois ônibus foram emboscados e incendiados.

No ataque, José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, foi o mais brutalmente agredido pelos integrantes da Mancha Verde e morreu. Conhecido como Zé pelos companheiros da Máfia Azul, ele teve o corpo queimado. Um dos 20 réus presos pelo assassinato do cruzeirense é Lucas Henrique Zanin dos Santos, de 29 anos, torcedor do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro (RJ), e membro da torcida organizada Força Jovem, aliada da Mancha Verde na aliança União Dedo pro Alto.

continua após a publicidade

Com a finalidade de compreender mais profundamente a união das torcidas organizadas do Brasil nos cinco grandes blocos existentes atualmente, Nicolás Cabrera, Raquel Sousa e João Vitor Sudário, pesquisadores da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), criaram recentemente o Observatório Social do Futebol e lançaram o Mapa das Alianças entre Torcidas Organizadas.

- O Mapa das Alianças é um produto tecnológico desenvolvido com o objetivo de quantificar, visualizar e compreender as dinâmicas de alianças entre torcidas organizadas no Brasil. Em formato interativo, a plataforma permite ao usuário clicar em símbolos de torcidas ou nos blocos de alianças para acessar informações detalhadas sobre cada grupo. O produto foi pensado como ferramenta de divulgação científica voltada à sociedade, especialmente ao público que se interessa pelo futebol - diz Sudário.

- A proposta do mapa é rastrear as conexões existentes no universo das torcidas organizadas, permitindo ao torcedor comum — e à sociedade civil em geral — compreender quais alianças envolvem o clube que apoia e quais são os vínculos formados a partir dessas relações. A ferramenta oferece, assim, não apenas dados, mas também uma leitura crítica sobre a estruturação desses grupos no cenário futebolístico brasileiro - continua o pesquisador.

Para entender a lógica das conexões entre torcidas organizadas, de acordo com os estudiosos sobre violência no futebol Sudário, Sousa e Cabrera, é necessário voltar ao contexto histórico da criação do Campeonato Brasileiro, na década de 1970. Com a nacionalização do futebol e o surgimento do calendário regular de partidas entre clubes de diferentes regiões, as viagens ficaram mais frequentes — e, com elas, surgiu a necessidade de segurança nos deslocamentos das torcidas.

- Naquela época, não havia o aparato de escoltas policiais que existe hoje. Por isso, as torcidas encontraram na formação de alianças com grupos de outros estados uma maneira de obter apoio e proteção durante suas caravanas. Essa rede de solidariedade surgiu como uma solução prática: torcidas locais ofereciam suporte aos visitantes, esperando reciprocidade quando fosse sua vez de viajar. Essas conexões se estruturavam antes mesmo de rivalidades mais acirradas ganharem força. No início da competição, por exemplo, havia registros de convivência pacífica entre torcidas que hoje são inimigas declaradas, como Flamengo e Corinthians ou Flamengo e Palmeiras - contextualiza o pesquisador.

“Assim, a origem das alianças entre torcidas não está apenas no enfrentamento, mas também em uma lógica de apoio mútuo. Criar vínculos significava garantir abrigo, segurança e até apoio logístico em estados diferentes, reforçando uma rede de solidariedade que, em muitos casos, ainda resiste ao tempo — mesmo em meio ao cenário atual de conflitos”, afirma Sudário.

Para os pesquisadores do Observatório Social do Futebol, outro fator relevante na formação das alianças entre torcidas organizadas pode ser analisado a partir do que é chamado, em Sociologia, de “síndrome do beduíno”: “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”.

“Essas alianças, muitas vezes, não nascem apenas por afinidade, mas como resultado da construção de rivalidades. É o que se observa em dinâmicas como a aproximação entre Flamengo e Cruzeiro: ao se tornarem aliadas, suas torcidas rivais — como Vasco e Atlético Mineiro — também tendem a se aproximar entre si. O mesmo ocorre com torcidas como São Paulo e Vasco, ou Palmeiras e Atlético Mineiro, que criam laços a partir da lógica de ‘o inimigo do meu inimigo é meu amigo’”, explana Sudário.

“Dessa forma, formar alianças torna-se uma estratégia não apenas para enfrentar rivais, mas para garantir apoio, segurança e integridade em ambientes muitas vezes adversos. Em meio à tensão que envolve o futebol, essas conexões funcionam como sistemas de proteção coletiva entre torcidas”, diz o pesquisador.

A rivalidade entre os blocos é, muitas vezes, mais feroz do que entre os próprios clubes que as torcidas representam. E, enquanto o discurso oficial dos cinco blocos fala em manter a ordem e evitar covardias, a prática revela estruturas de enfrentamento organizadas, onde alianças funcionam como escudos de guerra em um campo que ultrapassa os 90 minutos de bola rolando nos gramados.

Máfia Azul também realizou ataque contra Mancha Verde (Foto: Reprodução)

Apesar de alegarem lutar contra a violência, os dados e episódios recorrentes de confrontos mostram que, frequentemente, essas alianças acabam por inflamar ainda mais o ambiente do futebol. As torcidas transformam símbolos de união em linguagem de guerra. O que deveria ser festa e paixão se transforma em palco de batalhas urbanas — travadas não apenas em nome da camisa do clube, mas da aliança à qual a torcida pertence.

União Punho Cruzado

Uma das mais antigas alianças entre torcidas organizadas do país, a União Punho Cruzado surgiu com o intuito de reforçar a solidariedade entre seus membros. Teve maior protagonismo nas décadas de 1980 e 1990. Seu gesto simbólico é o cruzamento dos punhos.

Torcida Jovem Fla (Flamengo)

Torcida Independente (São Paulo)

Camisa 12 (Internacional)

Máfia Azul (Cruzeiro)

Dragões Atleticanos (Atlético Goianiense)

Guerrilha Jovem (Criciúma)

Pavilhão Jovem (Vitória)

Pavilhão Independente (Cruzeiro)

Torcida Jovem do Leão (Sport)

Uniformizada Piratas Azulinos (Remo)

Facção Jovem (Campinense-PB)

União Punho Colado (Foto: Reprodução)

União Dedo pro Alto

Criada para unir torcidas com histórico de afinidade e combatividade, a União Dedo pro Alto tem como gesto característico o levantamento do dedo médio — um símbolo de identidade e provocação. Também teve maior destaque a partir da década de 1980.

Mancha Verde (Palmeiras) Força Jovem (Vasco da Gama) Torcida Jovem (Botafogo) Galoucura (Atlético Mineiro) Império Alviverde (Coritiba) Geral do Grêmio (Grêmio) Bamor (Bahia) Mancha Azul (CSA) Inferno Coral (Santa Cruz) Cearamor (Ceará) Terror Bicolor (Paysandu) Força Jovem Goiás Ira Jovem (Gama) Torcida Esporão do Galo (River-PI)

União DPA (Foto: reprodução)

União Punho Colado

Marcada pelo gesto de dois punhos colados, símbolo de força e união, a União Punho Colado representa torcidas de diferentes regiões do país. Seu objetivo declarado é o apoio mútuo em jogos e eventos, embora também reforce a polarização entre grupos rivais.

Young Flu (Fluminense) Fúria Independente (Guarani) Fúria Independente (Paraná Clube) Leões da TUF (Fortaleza) Esquadrão Vilanovense (Vila Nova) Máfia Vermelha (América-RN) Falange Tricolor (Fluminense de Feira) Torcida Jovem do Galo (Treze-PB)

União Punho Cruzado (Foto: Reprodução)

Lado A e Lado B

No Nordeste do Brasil, torcidas organizadas se dividem em dois blocos regionais — Lado A e Lado B — que influenciam diretamente desde caravanas até estratégias de enfrentamento. São determinantes em rivalidades interestaduais.

Lado A

Inferno Coral (Santa Cruz)

Mancha Azul (CSA)

Torcida Trovão Azul (Remo)

Torcida Jovem do Galo (Treze-PB)

Fúria Jovem Baraúnas (Baraúnas-RN)

Leões da TUF (Fortaleza)

Máfia Vermelha (América-RN)

Lado A (Foto: Reprodução)

Lado B

Terror Tricolor (Bahia) Terror Bicolor (Paysandu) Garra Alvinegra (ABC) Cearamor (Ceará) Esporão do Galo (River-PI) Comando Alvinegro (Ceará) Jovem do Botafogo (Botafogo-PB) Tubarões da Fiel (Sampaio Corrêa) Jovem Crato (Crato Esporte Clube) Fanáutico (Náutico) Comando Alvi-Rubro (CRB) Fúria Icasiana (Icasa) Império Vermelho (Potiguar-RN)