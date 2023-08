Na tarde desta terça-feira (29), o Ceará anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira. Após tropeço contra a Tombense por 2 a 2 no sábado (26), o clube cearense decidiu desligar o comandante da equipe, depois de 11 jogos, com três vitórias, cinco empates e três derrotas e acesso cada vez mais distante.