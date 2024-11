Veja o resumão do último dia da 36ª rodada da Série B (Foto: Felipe Santos / Ceará SC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 23:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A rodada da Série B, nesta terça-feira (12), teve três partidas. A primeira foi América-MG x Ituano, às 19h (de Brasília). Na sequência, Guarani e Amazonas entraram em campo, às 21h, enquanto Botafogo-SP e Ceará, se enfrentaram, às 21h30. Veja abaixo como foram os jogos do último dia da 36ª rodada:

➡️ Santos faz 2 a 0 no Coritiba e volta à Série A do Brasileiro

América-MG 3 X 2 Ituano

O América-MG venceu o Ituano de virada por 3 a 2, na noite desta terça-feira (12), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada da Série B. O Coelho mantém chances remotas de subir, enquanto o Galo de Itu fica praticamente rebaixado à Série C.

Gols: Ricardo Silva 15' (GC), Nicolas 40', Lucas Cavalcante 61' e Fabinho 88' (AMG); Bruno Xavier 64' (ITU).

Na nona posição da Série B, com 55 pontos, o América-MG fica a cinco do Sport - primeiro time dentro do G-4. Para subir, o Coelho terá que vencer os dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados.

Por outro lado, o Ituano permanece na 18ª colocação, com 34 pontos, cinco atrás do CRB - primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Para escapar, o Galo de Itu terá que ganhar as duas partidas restantes e contar com tropeços de CRB e Ponte Preta em ambas as rodadas.

E agora?

Pela 37ª rodada da Série B, o Ituano volta a campo neste sábado(16), às 21h (de Brasília), quando visita o Vila Nova no estádio OBA, em Goiânia (GO). Dois dias depois, na segunda-feira(18), às 21h45(de Brasília), é a vez do América-MG encarar o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

América-MG venceu o Ituano por 3 a 2, pela 36ª rodada da Série B (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Guarani 0 x 0 Amazonas

O Guarani empatou com o Amazonas por 0 a 0, na noite desta terça-feira (12), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 36ª rodada da Série B. Com o resultado, o Bugre está matematicamente rebaixado, enquanto o Aurinegro Amazonense permanece no meio da tabela da Série B.

Gols: -

Na lanterna da competição, com apenas 32 pontos conquistados, o Guarani amarga a última colocação. O clube não tem mais chances de permanência na Série B e irá disputar a Série C, na próxima temporada.

Por outro lado, o Amazonas flutua estaciona na 11ª colocação do torneio, com 49 pontos. A equipe aurinegra flutua pelo meio da tabela e não almeja mais nada na Série B, pois não tem risco de entrar no Z-4 e nem de subir para o G-4.

E agora?

Pela 37ª rodada da Série B, o Amazonas recebe o Goiás, no próximo sábado (16), às 19h (de Brasília). O confronto será realizado no Estádio Municipal Jornalista Carlos Zamith, em Manaus (AM). Um dia depois, o Guarani volta a campo neste domingo(17), às 11h (de Brasília), quando visita o Brusque no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Guarani empatou com o Amazonas por 0 a 0, pela 36ª rodada da Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Botafogo-SP 1 x 4 Ceará

O Ceará venceu o Botafogo-SP por 4 a 1, na noite desta terça-feira (12), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 36ª rodada da Série B. O Vozão entrou no G-4 e depende só de si para confirmar o acesso para a Série A de 2025, enquanto o Pantera da Mogiana segue próximo da zona do rebaixamento.

Gols: Saulo Mineiro 38'-51'-65', Erick Pulga 53' (CEA); Bochecha 47' (BSP).

Vozão assumiu a quarta colocação, com 60 pontos - dois a menos que o Novorizontino. Para confirmar o acesso na próxima rodada, o Ceará terá que vencer e contar com uma derrota do Sport - primeiro time fora do G-4, com os mesmos 60 pontos.

O Botafogo-SP permanece na 14ª posição, com 42 pontos. O clube paulista ainda corre risco de rebaixamento, e precisa de uma vitória na próxima rodada para eliminar qualquer chance de entrar no Z-4.

E agora?

Pela 37ª rodada da Série B, o Botafogo-SP volta a campo neste segunda(18), às 21h (de Brasília), quando recebe o Avaí no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No mesmo dia, às 21h45(de Brasília), é a vez do Ceará encarar o América-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Ceará venceu o Botafogo-SP por 4 a 1, pela 36ª rodada da Série B (Foto: Felipe Santos/CSC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte