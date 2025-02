A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que apresentará um estudo sobre o impacto dos gramados sintéticos no futebol. A decisão vem após protestos de jogadores como Neymar e Thiago Silva. O anúncio foi feito pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em uma reunião do Conselho da Conmebol no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (26).

O estudo será conduzido pela Comissão Nacional Médica da CBF, sob a liderança do doutor Jorge Pagura. Ele tem como objetivo oferecer uma análise baseada em dados científicos coletados no Brasil.

- Respeitamos todos os posicionamentos, seja de quem for, principalmente dos atletas, que jogam. Mais do que a CBF, têm que ser os próprios clubes, que empregam os atletas diretamente - afirmou Ednaldo Rodrigues.

Debate sobre gramados sintéticos em conselho técnico

A questão será discutida no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo dia 12 de março. Rodrigues reforçou a necessidade de uma discussão aprofundada entre os clubes e indicou que a CBF está pronta para tomar as medidas necessárias com base nas conclusões do debate.



Além dos gramados sintéticos, a reunião do Conselho da Conmebol tratou de questões comerciais das competições e do calendário do futebol feminino e masculino. A discussão sobre o modelo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 foi adiada para um congresso em maio, na sede da Conmebol em Assunção. A expectativa é alta, considerando que Uruguai, Argentina e Paraguai, sedes do mundial, já estão automaticamente classificados.