Cássio destaca importância da torcida para vitórias do Cruzeiro

O Cruzeiro, neste Campeonato Brasileiro, disputou quatro partidas como mandante e venceu todas – é a única equipe com aproveitamento de 100% em casa. No Mineirão, derrotou Mirassol (2 a 1), Bahia (3 a 0) e Flamengo (2 a 1) e, quando jogou no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), também venceu: 1 a 0 sobre o Vasco.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O goleiro Cássio, após a partida de domingo (4), enalteceu a energia recebida das arquibancadas – o público presente, incluindo a torcida rubro-negra, foi superior a 52 mil torcedores, o segundo maior deste Brasileirão:

- Foi um dos momentos mais legais que vivi desde que cheguei, já faz quase um ano. Foi uma conexão muito legal da torcida com o time. Teve momentos em que o Flamengo foi um pouco melhor, e a torcida apoiou. Acho que é isso que se espera, é isso que o Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro) espera de nós dentro de campo, e a torcida lotando o estádio – afirmou o goleiro cruzeirense.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim abraça Cássio, após vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cássio acredita que a sinergia entre equipe e torcida tende a continuar e a trazer mais resultados positivos:

- A torcida não tem noção do quanto ela é importante para nós, do quanto ela faz diferença, quando lota o estádio e apoia. Vamos nos dedicar e correr por eles, para que essa média de público seja coisa normal para nós. Vamos voltar a trazer alegria para a torcida do Cruzeiro, pois ela merece demais. A gente está em conexão, e, quando estamos assim, as coisas acontecem – observou.

O técnico Leonardo Jardim também ressaltou a importância da torcida para os bons resultados do Cruzeiro no Brasileirão:

- O Mineirão com os adeptos é sempre o 12º jogador. Disse, antes do jogo, que eles podem ser o 12º jogador para nós em casa e têm sido. Disse aos jogadores e isso tem nos dado confiança, principalmente quanto estamos com a bola – afirmou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Gabigol está fora do próximo jogo do Cruzeiro, no Equador

Próximo jogo do Cruzeiro em casa pelo Brasileirão será o clássico

As duas próximas partidas do Cruzeiro serão longe da torcida. Quarta-feira (7), a equipe enfrenta o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. No domingo (11), pela oitava rodada do Brasileirão, a Raposa joga contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

O próximo jogo no Mineirão será no dia 14, contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Será a primeira partida com presença da torcida celeste em casa na competição, já que diante do Mushuc Runa, na segunda rodada, o clube cumpriu punição imposta pela Conmebol e atuou com portões fechados. Pelo Brasileirão, o Cruzeiro volta a atuar no Mineirão dia 18, contra o Atlético-MG, às 20h30.