A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou sobre a polêmica dos confetes azuis na festa do título do Atlético-MG Sub-17. Em nota enviada ao clube mineiro, a entidade explicou os confetes azuis, afirmou que a cor utilizada na cerimônia fazia parte da identidade visual da competição e não tinha relação com Grêmio ou Cruzeiro, além de pedir desculpas formais pelo mal-entendido gerado.

A explicação da CBF: 'Identidade visual da competição'

No comunicado, a entidade parabenizou o Atlético-MG pelo título histórico, mas foi direta ao ponto sobre a polêmica que gerou revolta na torcida atleticana.

— Sobre a cerimônia de premiação e o lançamento de serpentinas de cor azul escuro no pódio […], cumpre esclarecer que decorrem da identidade visual da competição, presente inclusive no palco, pórticos e outros elementos de branding […], bem como por ser uma das cores oficiais da CBF — explicou a entidade. — Ou seja, em nenhum momento a opção decorreu de qualquer associação às cores de uma das equipes finalistas e nem muito menos a de um eventual rival local.

Apesar da justificativa, a CBF reconheceu o desconforto causado pela situação e formalizou um pedido de desculpas ao clube e à sua torcida.

— De toda forma, na qualidade de organizadora […], a CBF lamenta pelo fato ocorrido e registra aqui o seu pedido formal de desculpas — diz a nota.

A entidade informou ainda que vai "reforçar todos os seus procedimentos internos", inclusive com os prestadores de serviço, para "evitar qualquer novo episódio que possa gerar algum tipo de desconforto ou mal-entendido".

Relembre a polêmica entre CBF e Atlético-MG

A polêmica começou no sábado (18), após o Atlético-MG conquistar o título brasileiro Sub-17 de forma heroica sobre o Grêmio, nos pênaltis. Durante a cerimônia de premiação na Arena MRV, foram lançados confetes na cor azul, o que gerou revolta imediata de torcedores atleticanos — por ser a cor do rival Cruzeiro e do adversário Grêmio — e muitas piadas nas redes sociais.