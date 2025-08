CBF divulga áudio do VAR em que Botafogo pede pênalti contra o Cruzeiro

A CBF divulgou o áudio da análise do VAR da derrota por 2 a 0 do Botafogo para o Cruzeiro na tarde desse domingo (3), no Nilton Santos. Na partida, o árbitro Matheus Delgado Candançan chegou a marcar pênalti sobre Artur no fim do primeiro tempo, mas voltou atrás após análise de vídeo.

No lance, Artur invadia a área e foi ao chão após disputa com Lucas Romero. A bola já estava à frente quando o jogador do Botafogo foi tocado pelo volante do Cruzeiro. Candançan marcou pênalti, mas o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Júnior recomendou a revisão.

— A minha informação é a seguinte: eu vejo que o Artur toca a bola — diz o árbitro de campo, em meio à reclamação de jogadores.

Na cabine do VAR, Castro Júnior começa comentando que "o 29 (Lucas Romero) levanta o pé na altura do joelho do jogador (Artur)", mas ressalta que é preciso analisar o contato. É a partir da visão por câmeras de diferentes ângulos que o entendimento sobre o pênalti para o Botafogo muda.

— Nesse contato o jogador já está em projeção. O contato é muito leve, ele já está em projeção — avalia o árbitro de vídeo.

— O contato não é suficiente para a queda. Ele já se projeta e o pé pega abaixo, na canela — sustenta Castro Júnior, que sugere a Matheus Candançan que vá até o vídeo.

Árbitro anula pênalti do Botafogo: 'Ele se projeta'

O árbitro de campo então se dirige ao monitor à beira do campo. Nesse momento, Gilberto Castro Júnior explica sua análise.

— Ele (Artur) toca primeiro a bola, mas ele se projeta e tem um pé que raspa levemente e que não causa impacto na ação — pondera o árbitro de vídeo.

Matheus Candançan, então, pede que a imagem seja mostrada por diferentes ângulos e velocidades. Após rápida consulta ao vídeo, ele reconhece que não houve penalidade e decide mudar a marcação original.

— Ele (Lucas Romero) tá descendo o pé, e o jogador de preto (Artur) se projeta. Vou voltar, com a decisão de bola ao chão para o goleiro — finaliza o árbitro de campo.