Botafogo pode ter ganhado problema para jogo com o Bragantino

A derrota em casa por 2 a 0 para o Cruzeiro pode não ter sido o único problema do Botafogo nesse domingo (3). O zagueiro Kaio Fernando e o lateral-esquerdo Cuiabano sentiram lesões e podem se tornar desfalques. Os dois serão avaliados nesta segunda-feira.

Titular da equipe, Kaio Fernando deixou o time no intervalo após reclamar de dores na coxa esquerda. O jogador fez gelo no local. Já Cuiabano, que entrou no segundo tempo, torceu o tornozelo no final da partida. Nenhum jogador do Botafogo passou na zona mista após o confronto.

O técnico Davide Ancelotti foi questionado sobre a situação dos dois jogadores e preferiu a cautela.

— Sobre as lesões de Kaio e Cuiabano, temos que fazer uma avaliação. Não tem como dar o panorama correto (no domingo). Acho que Nathan estará disponível para o próximo jogo — disse o treinador do Botafogo.

A citação a Nathan se refere a um problema de última hora. O atacante sentiu desconforto na virilha e ficou de fora dos relacionados para a partida com o Cruzeiro.

Técnico do Botafogo descarta poupar jogadores

Apesar das lesões e da sequência de jogos, Davide Ancelotti descartou a possibilidade de o Botafogo poupar jogadores. Na quarta-feira (6), o time encara o Bragantino, fora de casa, buscando uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu por 2 a 0, e por isso pode até perder por escore simples.

— Sempre vamos colocar a melhor escalação para ganhar o jogo. Tenho que aproveitar o elenco que tenho da melhor forma. Vamos precisar de todos os jogadores do elenco, porque vamos ter jogos, viagens longas e eles sabem que eu vou precisar de todos.