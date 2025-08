Felipe Melo espanta possível crise no Flamengo: ‘Vai encaixar’

Apesar da sequência de dois jogos sem vencer do Flamengo, o ex-jogador Felipe Melo acredita que é questão de tempo para o Rubro-Negro encaixar com a chegada dos reforços (Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl Ñiguez). Durante o programa "Fechamento SporTV" desse domingo (3), o ídolo do Palmeiras pediu calma aos colegas, que criticavam o desempenho recente da equipe carioca. Os comandados de Filipe Luís empataram com o Ceará e, antes, haviam perdido para o Atlético-MG.

continua após a publicidade

- Chegaram atletas novos, nem todos vão chegar assim... Samu Lino foi muito bem no primeiro jogo, hoje nem tanto. Quando encaixar, meu amigo... E uma hora vai encaixar, é muito bom. Vai começar a ganhar jogos, confiança nas alturas, começam a fazer coisas que não estão fazendo - afirmou o ex-atleta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Felipe Melo explica empate do Flamengo com o Ceará

O Flamengo terminou o primeiro tempo vencendo o Ceará no Castelão por 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Na segunda etapa, já sem o uruguaio em campo, caiu de nível e sofreu o empate, anotado por Pedro Raúl, que contou com falha de Rossi. No entanto, Felipe Melo dividiu a culpa do argentino com os demais companheiros.

continua após a publicidade

- Eu não coloco só na conta do Rossi. Foi um erro clássico do goleiro, mas o Pedro Raúl sobe com certa facilidade. Não pode desistir. O zagueiro tem que esperar o erro do colega - justificou.

Pedro Raúl, do Ceará, comemora gol do empate contra o Flamengo (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

➡️ Renato Maurício Prado aponta culpado por tropeço do Flamengo: ‘Precisa aprender’

Além disso, o ex-Fluminense acredita que o Flamengo fez um segundo tempo muito abaixo do que pode, especialmente pela falta de velocidade na armação das jogadas.

continua após a publicidade

- O Flamengo tem dois pontas rápidos, com muita qualidade, Plata e Samu Lino, faltou verticalizar mais rápido as jogadas, ter mais velocidade no meio-campo. Muitas vezes, pegava a bola, Jorginho tocava no Everton Araújo, Ceará fazia o trabalho defensivo tranquilamente. O gol sai assim, bola longa do Léo Ortiz, bela jogada, com profundidade. É muito pouco para um time tão forte povoar o meio-campo e tocar de um lado para o outro. Foram dois tempos distintos - concluiu Felipe Melo.