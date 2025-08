Jardim estabelece meta para o Cruzeiro no fim do turno do Brasileiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, definiu como meta para a equipe terminar o turno do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Para isso, a Raposa, que chegou aos 37 pontos com a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, domingo (3), no Estádio Nilton Santos, terá de derrotar o Santos, domingo (10), às 18h30, no Mineirão.

A declaração do técnico do Cruzeiro foi feita na entrevista coletiva, após a partida contra o Botafogo, no Rio:

- Neste momento, estamos com média de mais de dois pontos no campeonato (37 em 18 partidas) e tem sido uma média muito boa. Queremos continuar para ver se conseguimos terminar o primeiro turno com 40 pontos. Acho que é um marco importante – afirmou Leonardo Jardim.

Essa foi a pontuação que o Cruzeiro atingiu no turno do Brasileiro de 2013, quando foi campeão sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, aproveitamento de 70,2%. O melhor desempenho no turno de um Brasileiro por pontos corridos conquistado pelo Cruzeiro foi em 2014: foram 43 pontos em 19 jogos, aproveitamento de 75,4%.

Na conquista do título de 2003, a equipe celeste, do técnico Vanderlei Luxemburgo, somou 47 pontos no turno com 23 rodadas, aproveitamento de 68,1%, o que corresponderia a quase 39 pontos em 19 rodadas.

Mesmo que derrote o Santos e atinja os 40 pontos, o Cruzeiro dificilmente terminará o turno do Brasileiro na liderança. O Flamengo já chegou aos 37 pontos e ainda tem duas partidas a fazer, contra o Sport, no Recife, e Mirassol, no Maracanã. O Palmeiras, com 33 pontos, disputa mais três jogos: Juventude e Ceará, em casa, e Santos, fora - jogos adiados por causa do Mundial de Clubes da Fifa ainda não têm novas datas definidas.

Leonardo Jardim destaca regularidade da campanha do Cruzeiro no Brasileiro

Independentemente da classificação final no turno do Brasileiro, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, destaca a regularidade da campanha da equipe:

- Para a torcida e para a forma como se vive no Brasil, que, de uma semana para outra, se passa do céu ao inferno, isso para mim não é bem assim. Eu acredito no processo, no trabalho, na entrega dos jogadores, no projeto do clube. Eu não acredito que, dois dias atrás, a gente precisava de 50 reforços e hoje a torcida já vai dizer que os que entraram entraram bem – afirmou.

Matheus Pereira comemora segundo gol do Cruzeiro contra Botafogo (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

Antes da partida contra o Santos, pela última rodada do turno do Brasileiro, o Cruzeiro decide o futuro na Copa do Brasil. Após empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, na primeira partida pelas oitavas de final, a Raposa enfrenta o time alagoano quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h.