A Prefeitura do Rio e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciaram nesta quarta-feira (29) a criação do Museu do Futebol Brasileiro, que será instalado na antiga sede do Automóvel Club do Brasil, na Rua do Passeio, no Centro. Para a instalação da estrutura, o município vai conceder o imóvel, e a entidade doará todo o seu acervo, atualmente exposto em sua sede na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.