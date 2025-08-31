Abel promove mudança na escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians, neste domingo (31), na Neo Química Arena, válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro das equipes após as oitavas de final da Copa do Brasil.

Após cumprir suspensão automática diante do Sport, Aníbal Moreno retorna ao time titular e forma trio de meio de campo ao lado de Lucas Evangelista e Mauricio. A dupla de zaga tem o capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven pela direita e Piquerez no lado esquerdo.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 17 gols, Flaco López forma dupla de ataque com Vitor Roque. Felipe Anderson, mais recuado, completa o setor ofensivo alviverde.

Raphael Veiga, com dores no púbis, segue como desfalque, assim como os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, que não atuam mais nesta temporada.

Com 42 pontos, o Palmeiras ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm mais jogos disputados que o Verdão. Em caso de vitória sobre o principal rival, a equipe comandada por Abel Ferreira ultrapassa os mineiros e reassume a vice-liderança do campeonato.

Flaco López e Vitor Roque estão mantidos na escalação titular do Palmeiras para duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Micael, Facundo Torres, Ramón Sosa, Luighi, Emi Martínez, Allan e Belé.

Corinthians: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.