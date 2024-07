Palmeiras venceu o Bahia na última rodada do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 15:24 • São Paulo (SP)

A briga pelo topo da tabela segue muito acirrada. Flamengo, Botafogo e Palmeiras despontam como os principais postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira (11), as três equipes entram em campo pela 16ª rodada da competição.

Apesar dos desfalques dos convocados para a Copa América, o Rubro-Negro e o Alviverde conseguiram segurar as pontas durante o período da competição continental. Atualmente, o Flamengo lidera o Brasileirão com 31 pontos, enquanto Botafogo e Palmeiras, respectivamente, vêm logo atrás com 30 pontos, separados apenas pelo saldo de gols.

Retrospecto recente no Brasileirão

O Flamengo nos últimos nove jogos conseguiu os seguintes resultados: Vitória contra o Vasco por 6 a 1, no Maracanã; vitória contra o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã; empate com o Athletico em 1 a 1, na Ligga Arena; vitória contra o Bahia por 2 a 1, no Maracanã; vitória contra o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã; derrota para o Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi; vitória contra o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã; vitória contra o Atlético-MG por 4 a 2, na Arena MRV e empate com o Cuiabá por 1 a 1, no Maracanã.

O Botafogo nas últimas nove partidas obteve os respectivos placares: vitória contra o Grêmio por 2 a 1, no Kléber Andrade; empate com o Athletico em 1 a 1, no Engenhão; derrota para o Criciúma por 2 a 1, no Heriberto Hülse; vitória contra o Bragantino por 2 a 1, no Engenhão; empate com o Vasco em 1 a 1, em São Januário; vitória contra o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal e vitória contra o Atlético-MG por 3 a 0, no Engenhão.

O Palmeiras tem os seguintes resultados nas últimas nove rodadas: vitória contra o Criciúma por 2 a 1, no Heriberto Hülse; vitória contra o Vasco por 2 a 0, no Allianz Parque; vitória contra o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV; vitória contra o Bragantino por 2 a 1, no Allianz Parque; vitória contra o Juventude por 3 a 1, no Allianz Parque; derrota para o Fortaleza por 3 a 0, no Castelão; vitória contra o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque; empate com o Grêmio por 2 a 2, no Centenário e vitória contra o Bahia por 2 a 0, no Allianz parque.

Estevão foi o destaque do Palmeiras na última rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Expectativas para a próxima rodada

No entanto, a próxima rodada é a grande oportunidade para o clube paulista assumir a ponta da tabela, visto que o seu compromisso é contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, enquanto o do Rubro-Negro é contra o Fortaleza, no Maracanã, e o do Alvinegro é contra o Vitória, no Barradão.

Flamengo, nos dois últimos jogos, sentiu o desgaste físico devido ao grande número de minutos em que alguns jogadores do elenco tiveram que jogar, e seguirá sem Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña, para o próximo compromisso.

Botafogo, por outro lado, encara o Vitória fora de casa. O clube baiano vem de uma vitória na última rodada e está empenhado em se distanciar de vez da zona do rebaixamento.

Por fim, o Palmeiras recebe o penúltimo colocado do Brasileirão e aposta na grande fase do menino Estevão. O camisa 41 marcou no último compromisso do Alviverde e virá certamente com tudo para o duelo no Allianz Parque.