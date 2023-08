O volante José Aldo foi capitão pela primeira vez do Ituano na última rodada da Série B do Brasileiro. O jogador, de 25 anos, agradeceu a oportunidade de liderar a equipe dentro de campo. Ele comentou também sobre o desempenho do Galo de Itu até aqui na competição nacional. A equipe está em 14º lugar com 25 pontos.