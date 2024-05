Jogadores de Santos e América discutem após gol de Renato Marques (Foto: Mourão Panda / América-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 23:29 • Belo Horizonte (MG)

Capitão do América-MG, Juninho pediu desculpas pelo gol de Renato Marques, que abriu o placar diante do Santos. Em entrevista à beira do campo no intervalo do confronto, o meio-campista afirmou que a equipe deveria ter tido fair play e não se aproveitado da situação de João Paulo, que se lesionou no lance.



- Sendo sincero, acho que erramos erramos, quando a gente se fala de fair play. Alguns dias atrás eu falei sobre essa tragédia de Porto Alegre e cobrei que nós seres humanos humanos se tornassemos pessoas melhores. E talvez a primeira oportunidade que gente teve de demonstrar isso, a gente falhou - disse o capitão do América-MG.

- Não to aqui dizendo que o Renato (Marques) falhou, nós falhamos. Acabou que fizemos o gol dessa forma. Espero que não seja nada grave o João Paulo, peço desculpa a ele, peço desculpa a equipe do Santos, ao Brasil e a todo mundo - completou Juninho, durante o intervalo.

Goleiro do Santos, João Paulo reclama de lesão enquanto jogador do América-MG finaliza em partida da Série B (Foto: Reprodução / Canal GOAT)

No lance, João Paulo tinha o domínio da bola dentro da própria área, mas perdeu o controle e pediu a paralisação da partida por lesão. No entanto, Renato Marques aproveitou a sobra e abriu o placar para o Coelho. Árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio não parou o jogo e confirmou o gol do América-MG. No segundo tempo, Juninho fez o segundo dos donos da casa e deu a vitória para a equipe mineira.