Campeonato Metropolitano: conheça o torneio que revelou Vini Jr, Paulinho e Paquetá

A temporada de 2025 do Campeonato Metropolitano, uma das principais competições de categorias de base do Rio de Janeiro, começa neste sábado (15). O torneio foi responsável por impulsionar a trajetória de craques como Vini Jr, Paulinho, Paquetá, João Gomes, entre outros. Por isso, o Lance! preparou um guia especial com todas as informações que você precisa para ficar por dentro de tudo.

O Campeonato Metropolitano se consolidou como um importante evento para o desenvolvimento e formação de jovens talentos do futebol carioca. O torneio reunirá mais de 60 equipes nas categorias Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14, com disputas em quatro séries: Ouro, Prata, Bronze e Série Especial.

A competição, que conta com a chancela da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e o apoio da Escola de Arbitragem da FERJ (EAFERJ), tem a missão de fomentar o futebol de base do Rio de Janeiro com uma gestão profissional, em forma de proporcionar as melhores oportunidades e experiência as equipes participantes e colaborar com o desenvolvimento do esporte em terras cariocas.

O Campeonato Metropolitano separa os torneios da Taça Guanabara, Taça Rio e as finais ao longo do ano, e realiza atividades além de competições, como clínicas de futebol e ações de conscientização. A competição também oferece programas de inclusão social, levando o futebol para crianças e jovens que não teriam acesso a essa atividade de outra forma.

Paulinho em ação pelo Vasco no Campeonato Metropolitano (Foto: Divulgação)

História e participação de grandes talentos

A primeira edição do Campeonato Metropolitano aconteceu em 2011 e, desde então, é marcada por grandes revelações que figuram entre os principais nomes do cenário do futebol mundial. Atletas como João Gomes, Vini Jr, Lucas Paquetá, Matheus Vital, Lázaro, Talles Magno, Paulinho, André Santos, Marlon Gomes, João Pedro, Marcos Paulo, Gabriel Pec, Martinelli, Reinier, Matheus França, Giovanna, entre outros, começaram sua trajetória nas categorias de base da competição.

Além dos atletas, o campeonato também tem sido uma plataforma para a formação de árbitros do futebol carioca. Durante o Curso de Formação de Árbitros da EAFERJ, os acadêmicos têm a oportunidade de estagiar em partidas do Campeonato Metropolitano, ganhando experiência essencial para as suas respectivas formações.

Com um grande número de participantes e a qualidade da gestão do torneio, o Campeonato Metropolitano 2025 é uma excelente oportunidade para que novos talentos se destaquem e conquistem seus lugares nos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo.

Time de base do Flamengo antes de jogo do Campeonato Metropolitano (Foto: Divulgação)

Calendário do Campeonato Metropolitano

Taça Guanabara : de 15 de março a 16 de julho.

: de 15 de março a 16 de julho. Taça Rio : de 10 de agosto a 23 de novembro.

: de 10 de agosto a 23 de novembro. Finais: entre 30 de novembro e 7 de dezembro.

Equipes Participantes

O Campeonato Metropolitano 2025 contará com a participação de clubes tradicionais e outros em ascensão, divididos entre as séries de competição. Confira as equipes que disputarão a competição:

Sub-13/Sub-14 (Série Ouro)

C.R. Flamengo

Fluminense F.C

SAF Botafogo

Vasco da Gama SAF

América F.C

A.A. Portuguesa

Bangu A.C

Madureira E.C

Nova Iguaçu F.C

Sampaio Corrêa

Sete de Abril/Mendanha F.C

Sub-13/Sub-14 (Série Prata)

Americano F.C Campo Grande A.C Duque de Caxias F.C Resende F.C / Barbára São Cristóvão F.R Barcelona E.C / Boa Vista S.C Araruama F.C / Niterói Serrano F.C Petrópolis / Sogima S.E. Paraty / Canto do Rio F.C Belford Roxo F.C / Flexeira

Sub-13/Sub-14 (Série Bronze)

Olaria A.C São Gonçalo F.C Serra Macaense F.C Macaé E.F.C / FT Barra Mansa F.C Artsul F.C E.C. Vera Cruz AA Carapebus / MG Esportes Petrópolis F.C B / Real Heip Boavista B.S.C SAF Botafogo B / Trops F.C Barcelona E.C B / AA Bela Vista

Time de base do Vasco antes de jogo do Campeonato Metropolitano (Foto: Divulgação)

Sub-13/Sub-14 (Série Especial)

Audax Rio Santa Cruz F.C Bonsucesso F.C Paraíba do Sul EC Resente Volta Redonda F.C B Riostrense F.C / Real F.C Resende F.C / Rio Niteroiense F.C Heliópolis F.C Bangu A.C B / FCB Santa Fé F.C Atlético Pilar CF Rio de Janeiro / Riomar F.C Barra A.C. Pollo / Arraial do Cabo

Sub-11/Sub-12 (Série Ouro)

C.R. Flamengo

Fluminense F.C

SAF Botafogo

Vasco da Gama SAF

Americano F.C

Serrano F.C

Nova Iguaçu F.C

Campo Grande A.C

São Cristóvão F.R

A.A. Portuguesa

Madureira E.C

Resende F.C / Rio

Sub-11/Sub-12 (Série Prata)

Artsul F.C

Bangu A.C

S.E. Paraty / Canto do Rio F.C

Sete de Abril / Mendanha F.C / Boa Vista S.C

Serra Macaense F.C

São Gonçalo F.C

América F.C

E.C. Tigres do Brasil / C.R.A

Riostrense F.C / Real F.C

Audax Rio

Olaria A.C

Sub-11/Sub-12 (Série Bronze)