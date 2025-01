Campeonato Mato-Grossense: regulamento, formato e times

O Campeonato Mato-Grossense de 2025 promete movimentar o futebol nacional com jogos emocionantes, rivalidades regionais e a disputa pelo título mais cobiçado do Mato Grosso. Com uma fórmula de disputa ajustada devido à desistência de uma equipe, o torneio reúne nove clubes em busca da glória.

Além de ser um trampolim para competições nacionais, o Campeonato Mato-Grossense é uma oportunidade para os clubes regionais se destacarem e movimentarem as suas torcidas locais.

Regulamento e formato do Campeonato Mato-Grossense

A edição de 2025 terá um formato especial, adaptado à ausência do Cáceres, que não participará por questões financeiras. A competição contará com nove equipes, que disputarão a fase classificatória em turno único.

Fase classificatória do Mato-Grossense:

Cada equipe enfrenta as outras em turno único, totalizando oito rodadas. Os dois melhores colocados avançam diretamente para as semifinais. As equipes que terminarem entre o terceiro e o sexto lugar disputarão as quartas de final. O time com a pior campanha será rebaixado para a segunda divisão estadual em 2026.

Fases eliminatórias:

Quartas de final e semifinais: serão decididas em partidas únicas, com o time de melhor campanha jogando em casa. Em caso de empate, haverá pênaltis. Final e disputa pelo terceiro lugar do campeonato: acontecerão em dois jogos, ida e volta, com o campeão sendo definido no placar agregado. Em caso de empate, haverá pênaltis.

Além de determinar o campeão estadual, o torneio também distribui vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Verde.

Times participantes

O Campeonato Mato-Grossense 2025 será disputado pelos seguintes nove clubes:

Academia Cuiabá Luverdense Mixto Nova Mutum Operário-MT Primavera Sport Sinop União de Rondonópolis

Entre os destaques estão o Cuiabá, único clube do estado presente na elite do futebol brasileiro, e equipes tradicionais como Mixto e União de Rondonópolis. Times emergentes como Nova Mutum e Academia também prometem acirrar a disputa.

Onde assistir o Campeonato Mato-Grossense

Os torcedores do Campeonato Mato-Grossense 2025 terão a oportunidade de acompanhar os jogos ao vivo pela televisão.

TV aberta:

TV Centro América, afiliada da Globo, transmitirá os jogos aos sábados, às 15h30 (horário local), para todo o estado do Mato Grosso.

Essa cobertura garante que torcedores de diferentes regiões do estado possam vibrar com as partidas do torneio, promovendo maior alcance para os clubes e maior engajamento com as torcidas.

Datas importantes

O Campeonato Mato-Grossense de 2025 terá início no dia 11 de janeiro, com dois jogos simultâneos:

União de Rondonópolis x Mixto Nova Mutum x Academia

Ambos os confrontos estão marcados para as 15h30 (horário local).

O calendário completo ainda não foi divulgado pela Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), mas o término do campeonato está previsto para o dia 26 de março, conforme a data limite estabelecida pela CBF para as competições estaduais.

Importância do Campeonato Mato-Grossense

O Campeonato Mato-Grossense é mais do que uma simples competição estadual. Ele representa a tradição e a rivalidade entre os clubes da região, além de ser uma plataforma para jovens jogadores mostrarem seu talento e impulsionarem suas carreiras.

Com um regulamento adaptado do Campeonato Mato-Grossense, transmissões pela TV aberta e a participação de times tradicionais e emergentes, a edição de 2025 promete muitas emoções. Torcedores, clubes e jogadores terão mais uma vez a chance de escrever novos capítulos na história do futebol do Mato Grosso.