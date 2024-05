Brasileirão sem rebaixamento não partiu de clubes do RS

Renato Gaúcho defende proposta de Brasileirão sem rebaixamento (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 10:23 • Rio de Janeiro (RJ)

A ideia do Brasileirão não ter rebaixamento este ano não teria partido dos clubes do Rio Grande do Sul (RS). Segundo o portal "ge", a proposta defendida publicamente pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, nas últimas semanas teria sido levantada em conversas informais entre dirigentes da Série A nos bastidores.



➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

A pauta será debatida na próxima segunda-feira (27), no Conselho Técnico da CBF. No entanto, parece difícil que não haver rebaixamento no Brasileirão deste ano não é uma solução viável aos olhos da entidade. Anteriormente, o presidente Ednaldo Rodrigues havia rechaçado a ideia de "proteger" os clubes gaúchos de possíveis quedas à Série B.

Por sua vez, o Grêmio entende que a isonomia do Campeonato Brasileiro está prejudicada, mesmo com o adiamento de jogos. O Imortal jogará longe de sua Arena por boa parte da competição, fato visto internamente como grande prejuízo técnico. Além disso, o Renato Gaúcho citou a condição psicológica e emocional de jogadores como fator de desiquilíbrio.

– Tem muita gente que acha que as águas do (lago) Guaíba vão baixar e vai tudo voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. E a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. (...) Acho que seria a melhor ideia (não ter rebaixamento no Brasileirão), mas não cabe a mim. Eu penso dessa forma – disse o técnico do Grêmio, em entrevista ao Sportv.

Grêmio defende ideia de Brasileirão sem rebaixamento em 2024 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Enquanto o Brasileirão não volta, o Imortal treina no CT Joaquim Grava, que pertence ao Corinthians, em São Paulo. Além disso, disputará as partidas restantes da fase de grupos da Libertadores, contra The Strongest e Estudiantes, no Couto Pereira, em Curitiba.