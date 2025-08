O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Athletico-PR em jogo que vale pela decisão das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Ou seja, joga por um empate para garantir sua vaga nas quartas de final.

A escalação do São Paulo conta com alguns retornos importantes. Entre eles, Rodriguinho - que volta a ser relacionado após uma fratura leve no nariz e um corte na parte inferior da face. Alan Franco e Ferreira, que não estiveram presentes no último jogo pelo Brasileiro, retornam também.

No mais, a formação de Hernán Crespo deve seguir o mesmo esquema tático, com os três zagueiros de costume. Rafael é titular no gol, diferente do jogo de ida no qual foi poupado. FFerraresi, Arboleda e Alan Franco fecham a zaga.

Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz são as escolhas para o meio de campo. No ataque, a dúvida é quanto as escolhas. Luciano e Ferreirinha chegam como titulares, com André Silva no banco para prevenir lesões.

Luiz Gustavo, Calleri, Lucas Moura, Ryan Francisco, Oscar e Wendell seguem no departamento médico. No entanto, Calleri viajou com a delegação para acompanhar o time. Juan Dinenno não joga, mas por regulamento por ter defendido o Cruzeiro nas primeiras fases da Copa do Brasil.

Crespo definiu a escalação para enfrentar o Athletico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalação do São Paulo

