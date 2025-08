O São Paulo terá uma mudança certa na escalação contra o Athletico-PR. O Lance! apurou que André Silva deverá ser poupado neste jogo de quarta-feira (6), que acontece na Ligga Arena.

O motivo não tem a ver com lesão, mas com a preservação do jogador. Hernán Crespo estaria pensando tanto na sequência da temporada quanto na Copa Libertadores.

No domingo, o elenco viaja para Colômbia para encarar o Atlético Nacional pelo primeiro desafio válido pelas oitavas de final da competição. No lugar de André Silva, a opção principal para substituir deve ser Ferreirinha, que tem cumprido este papel nos últimos jogos.

Inclusive, Ferreira não jogou contra o Internacional, pela última rodada do Brasileirão, porque estava cumprindo suspensão.

Além disso, o Tricolor Paulista não está folgando. O time treinará por mais de uma semana sem pausa, além da sequência de viagens. No final de semana, enfrenta o Vitória em casa, também pelo Campeonato Brasileiro.

Como chegam os times

O São Paulo, comandado por Hernán Crespo, vive ótima fase. O time vem de cinco vitórias consecutivas e demonstra solidez mesmo com desfalques importantes como Calleri, Oscar e Lucas Moura. O Tricolor Paulista joga por um empate.

Enquanto isso, o Athletico, do suspenso Odair Hellmann e que terá o auxiliar Fábio Moreno na beira do gramado, tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vencer, com três derrotas e três empates. Para o jogo, a tendência é de uma base parecida com a do time alternativo usado na ida, mas com reforços entre os titulares. É fato que a prioridade do Furacão não é a Copa do Brasil e sim a Série B do Campeonato Brasileiro.

André Silva será poupado pensando em jogo pela Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

