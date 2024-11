Botafogo x Vasco: saiba quem mais venceu o clássico na história

Botafogo e Vasco já se enfrentaram 359 vezes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Confira detalhes sobre o Clássico da Amizade, realizado entre duas das mais tradicionais equipes do futebol carioca e brasileiro, o Botafogo de Futebol e Regatas e o Club de Regatas Vasco da Gama. Vamos descobrir qual dos dois times mais conseguiu comemorar quando encarando o rival dentro dos gramados, além de destacar algumas curiosidades sobre o embate que já apareceu em momentos determinantes da história.

A começar pelo nome, o clássico carrega a alcunha da amizade, tendo em vista que as torcidas de ambos não costumam entrar em conflito e coexistem de maneira harmoniosa. No entanto, dentro de campo a situação pode ser diferente, já que um time se acostumou a levar vantagem sobre o rival no decorrer dos embates históricos. O Trem Bala da Colina possui uma larga vantagem sobre o Glorioso quando tratamos de confrontos diretos entre as equipes.

Números do clássico entre Botafogo e Vasco

Ao todo foram 359 clássicos disputados entre os alvinegros do Rio de Janeiro, com 153 vitórias para o lado cruzmaltino, enquanto o time de General Severiano triunfou somente em 101 oportunidades. Além disso, são 105 empates contabilizados em confrontos relacionados ao clássico. Assim, o Vasco da Gama tem uma vantagem que vai permanecer presente por longos anos, tendo em vista que, normalmente, as equipes não se enfrentam mais de cinco vezes por temporada, mesmo se encontrando em mata-matas.

Quando analisamos os jogos do Campeonato Carioca, o Botafogo, por exemplo, ainda tem números piores do que os empates. Em 224 jogos foram 96 vitórias do Vasco, 65 placares iguais e ainda 63 triunfos do Glorioso.

Partindo para o Brasileirão unificado, são 53 jogos, com 22 triunfos cruzmaltinos, 12 da Estrela Solitária e 19 empates. O Alvinegro, porém, leva vantagem nos confrontos vistos na segunda divisão, já que venceu os dois duelos por lá, no único ano em que caíram juntos. Em Copa do Brasil, apenas uma vez houve um embate entre os dois rivais, com o Botafogo levando a melhor com uma vitória e um empate, além da classificação.

Dentro do Torneio Rio-São Paulo, que era uma das competições mais tradicionais disputadas no passado, foram 22 Clássicos da Amizade, com 11 triunfos do Vasco, cinco do Glorioso e seis empates. Em amistosos, porém, os números ficam um pouco mais equilibrados, com o Trem Bala conseguindo apenas quatro vitórias a mais que o rival em 46 embates. Foram 20 para um lado, 16 para o outro e dez empates registrados.

Maior goleada do Clássico da Amizade

Quando analisamos os números de maior destaque dentro do Clássico da Amizade, a vantagem continua indo para São Januário, já que a maior goleada já registrada em uma partida envolvendo as duas equipes aconteceu no Campeonato Carioca de 2001, quando o Vasco da Gama aplicou impressionantes 7 a 0 em cima do rival. Na ocasião foram três gols de Juninho Paulista, dois de Romário, um de Pedrinho e um de Euller. Já do lado do Botafogo a maior goleada aconteceu no Torneio Extra João Teixeira de Carvalho, em 1958, por "apenas" 5 a 0.

Roberto Dinamite, ídolo master da torcida vascaína, inclusive, é o maior artilheiro da história do Clássico da Amizade, com 25 gols marcados no confronto. Já pelo lado glorioso, quem mais balançou as redes foi Quarentinha, maior artilheiro da história do clube, que fez 17 tentos em cima do Cruzmaltino.

O Trem Bala da Colina ainda é detentor da maior série invicta do clássico, com 18 jogos seguidos sem perder para o rival. Foram 12 vitórias e 6 empates, entre 22 de abril de 1923 e 20 de setembro de 1928. Enquanto isso, o Botafogo apresentou metade, com nove jogos de invencibilidade, mas apenas uma vitória e oito empates, de 12 de março de 1989 até 16 de dezembro de 1990.