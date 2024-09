Botafogo x Corinthians: como é o retrospecto do confronto?

Botafogo e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 14/09/2024

Na busca para se manter no topo da tabela, Botafogo recebe o Corinthians neste sábado (14), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Nilton Santos. De um lado, uma potência que quer retornar aos seus anos de glória; do outro, uma grande equipe que luta para se salvar do rebaixamento. Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre Botafogo e Corinthians?

Raio-X: Botafogo x Corinthians

Em retrospecto dos confrontos entre as clubes, o Botafogo tem pequena vantagem. As equipes se enfrentaram em campo em 103 oportunidades, com 42 vitórias para os botafoguenses e 24 empates. Além das 37 vitórias do Corinthians no duelo.

Quando o assunto é gol, no entanto, quem balançou a rede mais vezes foi a equipe paulista. O Corinthians chegou a marcar um total de 135 gols, mas o Botafogo não muito atrás não, com apenas um gol a menos de diferença. Embora o Timão tenha essa "vantagem", a maior goleada do confronto foi do Alvinegro em 1999, quando o time de Bebeto derrotou o clube paulista por 6 a 1 pelo Torneio Rio-São Paulo.

Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias para o Corinthians e duas para o Botafogo. No entanto, na temporada atual, os clubes bem de resultados "pessoais" bem distintos. Enquanto o Alvinegro conseguiu garantir três vitórias e dois empates, o Timão acumula duas vitórias e três derrotas.

No Campeonato Brasileiro 2024, os clubes já se enfrentaram, com vitória para o Glorioso. O duelo, válido pela sétima rodada do torneio, terminou 1 a 0 para time de Artur Jorge, com gol aos 60 minutos de Júnior Santos.

Botafogo venceu por 1 a 0 do Corinthians em primeira partida pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Informações gerais da partida

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado dia 14 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco