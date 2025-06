O Vitória está pronto para encarar o Corinthias logo mais às 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em busca de respiro na luta contra a zona de rebaixamento, o técnico Thiago Carpini tem um problema para resolver no meio-campo com a ausência de Matheuzinho, mas conta com o retorno de Renato Kayzer no ataque.

O meia está suspenso da partida deste domingo após ter levado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos. Carpini, então, pode escalar Ricardo Ryller para reforçar a proteção no setor ou usar um jogador mais ofensivo, a exemplo de Wellington Rato.

Além do desfalque de Matheuzinho, os laterais Raúl Cáceres e Hugo, o volante Willian Oliveira e o zagueiro Neris seguem no departamento médico e não estão disponíveis para o confronto contra o Timão.

Por outro lado, o treinador tem novamente Renato Kayzer à disposição, já que o atacante não jogou na última quarta-feira contra a Universidad Católica (EQU) por não estar inscrito na Sul-Americana. Na ocasião, Janderson foi acionado. Kayzer, porém, já chegou como titular ao marcar três gols em três jogos e virou esperança em meio ao momento ruim do ataque do Vitória.

Carpini comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Último treino e escalação do Vitória contra o Corinthians

Thiago Carpini comandou o último treino do Vitória neste sábado (31), com trabalhos táticos e de bola parada, uma das principais fragilidades da equipe nesta temporada. Resta a dúvida se o treinador vai manter ou não o esquema com três zagueiros que foi utilizado contra a Universidad Católica na última quarta.

Assim, a provável escalação do Vitória para enfrentar o Corinthians é a seguinte: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Ricardo Ryller (Wellington Rato); Gustavo Mosquito (Erick), Osvaldo e Renato Kayzer.

✅ FICHA TÉCNICA

⚽CORINTHIANS X VITÓRIA

🏆11ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo - SP);

📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;

🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira.