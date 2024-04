ANÁLISE: Time alternativo domina Boavista, e Botafogo ganha ‘reforços’ para Libertadores

Equipe do Botafogo que enfrentou o Boavista (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo encerrou sua participação no Campeonato Carioca com a vitória sobre o Boavista e conquista da Taça Rio no domingo (31). Com a goleada por 4 a 0 e enorme vantagem conquistada no jogo de ida, o Alvinegro entrou em campo com um time alternativo, repleto de jovens da base e jogadores que retornam de lesão.

Mais que o troféu e a vaga assegurada na Copa do Brasil de 2025, o Botafogo ganhou ótimas notícias e reforços para a sequência da temporada. O bom desempenho de peças secundárias do elenco e a volta de importantes jogadores, como Luiz Henrique e Jeffinho, dão uma maior confiança no crescimento do time às vesperas do início da fase de grupos da Libertadores.

LH retornou ao time logo como titular, após seis semanas fora por lesão na panturrilha. Agora dono da camisa 7, o ponta-direita atuou por 45 minutos e foi o melhor jogador do Botafogo enquanto esteve em campo, levando muito perigo tanto com dribles quanto armando o jogo. Principal contratação do clube para a temporada, o jogador fez apenas seu terceiro jogo com a camisa alvinegra.

No intervalo, Luiz Henrique deixou o campo para dar lugar a Jeffinho, que também fez sua volta após quase dois meses machucado. Talvez o melhor jogador do Glorioso no primeiro mês de temporada, o atacante viu Júnior Santos crescer enquanto esteve ausente e terá de lutar por seu espaço no time. Contra o Boavista, o camisa 47 foi discreto, mas teve flashes com bons dribles.

Luiz Henrique retornou ao Botafogo contra o Boavista (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Quem também fez seu retorno após lesão foi Patrick de Paula. Afastado dos gramados por 400 dias, o meio-campista entrou durante o segundo tempom já com o 2 a 0 consumado, e foi bem participativo. PK recebeu algumas bolas no ataque e até arriscou de longe duas vezes, primeiro em falta na entrada da área, e depois em chutaço que parou o goleiro.

Além da volta de lesionados, atuações de jovens que ganharam minutagens nesta Taça Rio. Kauê, autor do segundo gol do Botafogo na noite de domingo (31), tem tido cada vez mais espaço com Fábio Matias. Por sua vez, foi Matheus Nascimento que assistiu o companheiro em lindo passe de calcanhar e teve uma atuação muito sólida.

Desta forma, o Alvinegro pode contar com outras peças que não os recentes protagonistas para o restante da temporada, e inicia sua trajetória na fase de grupos da Libertadores em seu melhor momento. O Botafogo recebe o Junior Barranquilla na quarta-feira (3), às 19h, no Estádio Nilton Santos.