- Faz total diferença você se identificar com o clube, com a cidade. Aqui eu me sinto em casa, me sinto feliz. Conheço tudo e todos, sei onde posso ir, o que devo fazer. Os profissionais que trabalham me viram crescer, até mesmo o nosso treinador, Carlos Vitor, que me conheceu quando eu tinha 13 anos e me viu crescer. Agora, mais maduro, com 24, poder ajudar a equipe é maravilhoso. A experiência, lógico, conta muito. A gente passa por outros lugares, vê o futebol de outra maneira, em outra escola, como o futebol europeu. Então foi e está sendo bom para mim e para a equipe, que tira proveito disso - disse Bill.