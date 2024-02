Portuguesa e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, com transmissão do Canal GOAT (Youtube). A Lusa é a sexta colocada com 14 pontos somados, enquanto o Carrossel da Baixada é o terceiro, com 18 pontos, e se classifica às semifinais com uma vitória.