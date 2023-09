Sport e Avaí se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h, na Ressacada, pela 30ª rodada do Brasileiro Série B. O time pernambucano segue na caça o líder Vitória, com 53 pontos, enquanto o Leão do Sul, com 30, é 16º, e quer abrir vantagem para o Z-4.