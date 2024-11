Em meio à preparação para a final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, sábado (30), em Buenos Aires, o Atlético-MG teve uma boa notícia vinda do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (28). O órgão decidiu retirar a interdição da Arena MRV. A punição provisória havia sido imposta pelo presidente do STJD, Luís Otávio Verissimo Teixeira, e foi derrubada em julgamento no Tribunal Pleno do órgão.

Entretanto, o Atlético-MG não poderá receber torcedores na Arena MRV na última partida da punição imposta pelos acidentes ocorridos no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, dia 10. Assim, o Galo enfrentará o Athletico-PR, na última rodada do Brasileiro, dia 8, sem a presença de público.

Na quarta-feira (27), a Quinta Comissão Disciplinar do STJD, por unanimidade, puniu o Atlético-MG com seis jogos de portões fechados, sendo os três últimos em caráter pedagógico, que permite a presença de mulheres, crianças e adolescentes até 16 anos, idosos e deficientes. O clube, que também foi multado em R$ 198 mil, pode recorrer dessa punição.

O que já foi cumprido de suspensão

O clube já cumpriu a medida na Arena MRV em duas partidas: empate por 0 a 0 com o Botafogo e derrota para o Juventude por 3 a 2. Ambos os jogos foram disputados na Arena Independência, com portões fechados.

Ao total, foram seis denúncias contra o Atlético-MG: arremesso de objetos ao gramado, arremesso de quatro bombas, invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.

