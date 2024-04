Atlético-MG supera desvantagem, derrota Cruzeiro de virada e conquista Campeonato Mineiro

Saravia e Hulk marcaram os gols da virada do Atlético-MG sobre o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 17:35 • Belo Horizonte (MG)

De virada, o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, neste domingo (7), e conquistou o título do Campeonato Mineiro 2024. Matheus Vital abriu o placar para a Raposa, mas Saravia, Hulk e Scarpa foram os responsáveis, pelo troféu do Galo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, Gabriel Milito conquistou seu primeiro troféu desde que virou treinador profissional. Além disso, o Atlético-MG amplia sua vantagem sobre o rival com 49 títulos contra 38 taças do Cruzeiro.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Apesar da vantagem do empate, o Cruzeiro não se omitiu do jogo na etapa inicial, mas o Atlético-MG foi quem teve a melhor chance. Paulinho foi lançado em profundidade, saiu cara a cara com Rafael Cabral, mas bateu por cima da meta. A Raposa teve a melhor oportunidade em uma cobrança de falta de Matheus Pereira, que cobrou por debaixo da barreira e tirou tinta da trave.



No segundo tempo, o confronto esquentou. Logo após Paulinho desperdiçar grande chance, Matheus Vital recebeu um cruzamento de Matheus Pereira e abriu o placar para o Cruzeiro. No entanto, o Atlético-MG igualou o marcador com Saravia sendo lançado na área, passando por trás da defesa e cabeceando para o fundo das redes. Na reta final, Hulk converteu um pênalti cometido por Lucas Silva, e Scarpa foi servido por Paulinho em contra-ataque, driblou Rafael Cabral e estufou as redes para dar números finais do duelo nos acréscimos.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



Na quarta-feira (10), o Atlético-MG recebe o Rosário Central, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Cruzeiro encara o Alianza Petrolera, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (11).

Hulk comemora gol do título do Atlético-MG sobre o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)