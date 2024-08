Mastriani marcou um dos gols da vitória do Athletico sobre o Belgrano, pela Sul-Americana (Reprodução/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 20:55 • Córdoba (ARG)

O Athletico venceu o Belgrano por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aos 21 minutos, Esquivel foi expulso, deixando o Furacão com um a menos para a sequência da partida. Mesmo assim, o Rubro-Negro conseguiu balançar as redes aos 54 minutos, com o atacante Mastriani. No último minuto de jogo, Yorio fechou a conta e garantiu a classificação do Athletico para as quartas da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quais são os próximos jogos?

Vasco da Gama x Athletico, segunda-feira (26), em São Januário - 24ª rodada do Brasileirão, às 21h

Vasco da Gama x Athletico, quinta-feira (29), em São Januário - 1ª jogo das quartas da Sul-Americana, às 20h

✅ FICHA TÉCNICA - BELGRANO 0 x 2 ATHLETICO

Oitavas de Final - Sul-Americana

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de agosto de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Julio César Villagra, Córdoba (ARG)

🟨 Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

🟨 Cartões amarelos: Fernandinho, Erick, Christian (Athletico); Rolón e Jara (Belgrano)

🟥 Cartões vermelhos: Esquivel (Athletico)

⚽ Gols: 54' Mastriani 44' Yorio

Athletico venceo o Belgrano por 2 a 0, pelas oitavas da Sul-Americana (Foto: Luis Garcia/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOLÍVAR (Técnico: Juan Cruz Real)

Ignacio Chicco; Matías Moreno, Trolio, Delgado; Barinaga, Quignón, Rolón, González Metilli e Juan Velázquez; Chavarría e Franco Jara.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Mastriani e Canobbio.