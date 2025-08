Christian revela dica de técnico para voltar a marcar pelo Cruzeiro

Autor do primeiro gol do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, domingo (3), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o volante Christian revelou que foi o técnico Leonardo Jardim quem lhe deu a dica para voltar a marcar na competição. Esse foi o terceiro gol de Christian neste Brasileirão.

- Eu jogava mais por dentro antigamente, como volante, sempre como um homem surpresa. Essa sempre foi a dica do professor. Anteontem e ontem, ele reforçou muito com a gente, e até hoje mesmo, falando que tínhamos que estar ali no segundo poste, que a bola ia passar e ia sobrar. Não foi diferente. Eu estava ali no momento certo, na hora certa e consegui fazer o gol – contou Christian, em entrevista à “Samuca TV”, na zona mista após a vitória sobre o Botafogo.

Christian, que vem atuando pelo lado direito do campo, fez o gol de dentro da pequena área, após cruzamento de Kaiki da esquerda. A bola passou pelo goleiro John, e o volante do Cruzeiro apareceu à frente da marcação para finalizar. Christian já havia marcado na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia (MG), e na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão.

Christian contou que, no empate por 0 a 0 com o CRB, quarta-feira (30), no Mineirão, pela Copa do Brasil, ele jogou sem as melhores condições físicas, por causa da virose que atingiu várias jogadores do Cruzeiro. Ele também destacou a importância da vitória diante do Botafogo, após três jogos sem vitória do Cruzeiro:

- Eu passei muito mal, joguei passando mal também contra o CRB. Mas acho que todo mundo se recuperou bem. Precisávamos dar essa resposta dentro de campo e foi o que aconteceu – afirmou.

Christian é “cobrado” por companheiro por ter sido “fominha” na vitória do Cruzeiro

Além dos três gols, Christian tem duas assistências no Brasileiro (contra Bahia e Grêmio). Contra o Botafogo, no entanto, foi cobrado pelo lateral William, num lance em que não passou a bola para o companheiro:

- O William até brincou comigo. Falou que, na hora que eu finalizei, ele ultrapassou. Falou que não dei o passe, mas eu estava empolgado, já tinha feito um gol, queria mais. Esse é o objetivo. Às vezes, a gente brinca depois do jogo. Mas é tudo em prol do Cruzeiro – disse Christian.

Christian comemora mais um gol pelo Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Os jogadores do Cruzeiro estão de folga nesta segunda-feira (4). A reapresentação será na terça-feira (5), pela manhã. Quinta-feira (7), a equipe enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h, no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do empate por 0 a 0 no Mineirão, a Raposa precisa da vitória para se classificar para as quartas de final. Nova igualdade, por qualquer placar, leva a definição da vaga para os pênaltis.