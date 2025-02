Atacante Neymar não vem a Belo Horizonte pelo Brasileiro

O torcedor de Belo Horizonte não terá a chance de ver o atacante Neymar de perto nesse retorno do jogador ao Santos, pelo Campeonato Brasileiro, se o contrato não for renovado. A tabela básica da Série A, divulgada pela CBF na quarta-feira (12) não marca nenhuma partida do time santista contra Atlético-MG ou Cruzeiro, fora de casa, até a 12.a. rodada, em 11 de junho, quando a competição será interrompida para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Brasileiro, que começa em 29 de março, volta somente em meados de julho.

Como o atual contrato de Neymar com o Santos termina em 30 de junho, o atacante não jogará no Mineirão nem na Arena MRV, pelo Brasileiro, se não renovar o vínculo. A opção que resta ao torcedor de Belo Horizonte, além de viajar para outra cidade, é torcer para o Santos ser adversário de Atlético-MG ou Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, prevista para 30 de abril e 21 de maio.

Pela quarta rodada, prevista para 16 de abril, o Atlético-MG enfrenta o Santos, mas o jogo está marcado para a Vila Belmiro. O primeiro confronto do Peixe com o Cruzeiro será somente na 19.a. rodada, a última do turno, prevista para 10 de agosto, no Mineirão.

BH é o único grande centro do país que não verá Neymar em campo

Belo Horizonte é o único grande centro que não terá a oportunidade de ver Neymar de perto. Recife, Caxias do Sul, Bragança Paulista e Mirassol estão na mesma situação. Em Porto Alegre, o Santos enfrenta o Grêmio; em Salvador, joga contra o Vitória; e, em Fortaleza, o adversário santista será o Fortaleza. Também serão dois jogos no Rio de Janeiro, contra Vasco e Fluminense, e dois na capital paulista, contra São Paulo e Corinthians.