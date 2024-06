Atacante brasileiro ex-Ponte Preta, Tales comenta sobre primeira temporada no exterior

Tales está no Jeju United da Coréia do Sul (Foto: Divulgação/Jeju United)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 21:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O mercado da bola asiático é recheado de atletas oriundos do Brasil. Inclusive, é o caso do atacante Tales. Aos 25 anos, o jogador está no Jeju United, da Coréia do Sul, desde o início da temporada. O atleta, que teve boas passagens no Treze-PB, no Cianorte e, recentemente, na Ponte Preta, falou sobre como tem sido sua adaptação a equipe que disputa K1 League.

- É a minha primeira vez no futebol exterior e graças a Deus as coisas têm sido positivas. Fui recebido por todos do clube e tenho ganhado espaço dia após dia.

Atualmente na sexta colocação da tabela, o Jeju United está se classificando para a próxima fase, na qual reúne os seis melhores colocados para a disputa do título nacional. No bate-papo, Tales falou sobre o objetivo do clube.

- Trabalhamos sempre visando os objetivos do clube. Num primeiro momento, vamos buscar avançar para a próxima fase, ajustar os detalhes e almejar, é claro, o tão sonhado título da K1 League.