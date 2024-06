Neymar volta a vestir a camisa do Santos (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 18:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Momentos após de postar uma foto com a camisa do Flamengo, Neymar publicou uma imagem com a camisa do Santos no Instagram. A postagem contém corações alvinegros em referência ao Peixe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No início da tarde desta quarta-feira (12), Neymar agitou as redes sociais com o post vestindo a camisa do Flamengo. Inclusive, Gabigol compartilhou a imagem e comentou: "combinou muito".

Para os torcedores do Santos, o gesto de Neymar vestindo a camisa do Flamengo não foi bem recebido.

Nos últimos anos, Neymar tem se reaproximado da Vila Belmiro. Ao todo foram três visitas ao estádio. A última foi quando o atacante entrou em campo na final do Campeonato Paulista segurando a taça do estadual.

Apesar disso, Neymar afirma que não tem nada planejado para voltar ao Santos no ano que vem. A ideia do Peixe é tentar um empréstimo pelo jogador e recuperá-lo antes da Copa do Mundo de 2026.

Neymar vestiu a camisa do Santos após usar uniforme do Flamengo (Foto: Reprodução)