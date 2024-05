(Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 19:09 • Cariacica (ES)

Fluminense e Atlético-MG empataram por 2 a 2, pela 5ª rodada do Brasileirão, em Cariacica. O Tricolor abriu o placar com Cano, e Renato Augusto ampliou a vantagem. No entanto, o Galo igualou o marcador com dois gols de Vargas. Veja os melhores momentos no vídeo acima.