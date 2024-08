Assista aos melhores momentos da vitória do Grêmio sobre o Criciúma

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 19:11 • Criciúma (SC)

O Grêmio conquistou bom resultado e superou o Criciúma por 1 a 0 neste domingo (25), em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O meia Monsalve, nos minutos finais da segunda etapa, marcou o único gol do confronto. Com a vitória, o time comandado por Renato Gaúcho chega aos 27 pontos e sobe para a 12ª colocação na tabela de classificação. Em contrapartida, o Criciúma permanece na 14ª posição com 25 pontos e faz série sem vitórias na competição.

