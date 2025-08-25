Motivado por uma sequência de cinco jogos sem derrota, o Sport aposta em sua recuperação na tabela do Brasileirão e pode ter uma importante novidade hoje, quando encara o Palmeiras no Allianz Parque, pela 21ª rodada: o retorno ao time titular do atacante Pablo, artilheiro do Leão da Ilha em 2025, com sete gols marcados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde que chegou ao clube, no início deste ano, Pablo ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Pernambucano e, mesmo sem iniciar partidas desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, em junho, segue como o principal goleador do elenco na temporada. Seu último jogo entre os onze iniciais foi no dia 1º de junho, contra o Mirassol, pela 11ª rodada.

No período de treinamentos para a retomada do Brasileirão, o camisa 92 sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita que o deixou de fora dos duelos contra Botafogo e Vitória. Recuperado, ele só voltou a ser acionado pelo técnico Daniel Paulista nas duas rodadas mais recentes do campeonato, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, e do empate contra o São Paulo, em Recife.

continua após a publicidade

Com a suspensão de Derik Lacerda pelo terceiro cartão amarelo, Pablo vive a expectativa de estar em campo desde o início diante do Palmeiras, adversário que lhe traz boas lembranças na carreira. Ao todo, o atacante já balançou as redes do Alviverde em cinco oportunidades, sendo três delas no Allianz Parque, e guarda com carinho dois jogos marcantes.

O primeiro foi na conquista do Paulistão de 2021, pelo São Paulo. Após empate sem gols fora de casa, o Tricolor venceu o arquirrival no Morumbis por 2 a 0 e ficou com a taça, rompendo um jejum de nove anos sem títulos do clube. Na ocasião, Pablo foi eleito para a seleção do campeonato e encerrou a temporada como principal goleador do elenco são-paulino.

continua após a publicidade

No ano seguinte, pela semifinal da Copa Libertadores, a estrela do centroavante voltou a brilhar contra o Palmeiras, desta vez defendendo o Athletico Paranaense. Após vitória por 1 a 0 em Curitiba, o Furacão levou a decisão para São Paulo. Em sua casa, o Verdão abriu 2 a 0, mas Pablo foi decisivo: marcou um gol e deu a assistência para Terans empatar, em resultado que eliminou o Palmeiras e levou o Athletico à final da principal competição sul-americana pela segunda vez em sua história.

- São momentos importantes que vivemos na carreira e que gostamos de lembrar, até para servir como inspiração para o próximo jogo. Nossa equipe está fazendo um campeonato de recuperação. O clube não está posicionado como gostaríamos e cada um de nós sabe da responsabilidade de encarar todo jogo com o espírito de uma decisão - afirmou Pablo.

- Sabemos que não será fácil. O Palmeiras tem um dos elencos mais fortes do Brasil, mas vamos para lá com o objetivo claro de buscar pontos, como fizemos nos últimos jogos, e dar sequência à nossa reação - finalizou o camisa 92.