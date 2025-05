Assessoria de Ênio se pronuncia sobre investigação por manipulação de apostas

A assessoria de Ênio, do Juventude, divulgou nota na tarde desta terça-feira (20) sobre a investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por suposto envolvimento do jogador em esquema de manipulação de apostas esportivas. Pela manhã, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) realizou dois mandados de busca em Caxias do Sul, um a casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi.

No comunicado, os representantes do atacante afirmam que ele está à disposição das autoridades, a fim de esclarecer o caso. Os crimes investigados contra Ênio são os de organização criminosa, artigo 198 da Lei Geral de Esporte e, eventual estelionato associado, de acordo com informações publicadas pelo MPRS.

Confira a nota da assessoria de Ênio

"O atleta Sebastião Ênio Santos de Almeida segue à disposição das autoridades como um dos principais interessados no total esclarecimento do caso.

Desde que o tema tornou-se público, Ênio mantém sua postura de contribuir efetivamente para que a verdade seja oficializada e de conhecimento geral.

O único objetivo do atleta sempre foi e segue sendo desempenhar a sua profissão de forma digna, leal e honesta".

Entenda o caso

Foram dois lances que aconteceram no Brasileirão 2025 que chamaram a atenção das casas de aposta e, posteriormente, das autoridades. O primeiro deles aconteceu justamente na estreia do Juventude na competição, diante do Vitória, no Alfredo Jaconi. No lance, Ênio leva um cartão amarelo aos 36 minutos do primeiro tempo por reclamação.

A outra ação suspeita investigada contra o atacante aconteceu um mês depois, na goleada sofrida pelo Juventude contra o Fortaleza por 5 a 0 no Castelão, na capital cearense. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Ênio leva um cartão amarelo por fazer uma falta por trás em Lucas Sasha no meio-campo.

O GAECO comunicou que a CBF relatou ao MPRS que o alerta de suspeita de manipulação havia ocorrido após movimentações acima do considerado normal para um cartão envolvendo um jogador. O relatório ainda aponta que pessoas ligadas a Ênio estavam entre os apostadores nos dois cartões levados pelo atacante no Brasileirão.

