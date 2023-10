Classificado para a final da Sul-Americana e com campanhas históricas no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é um dos clubes modelos do país e que vive grandes expectativas para os próximos anos. Um clube que ficou oito anos na Série C e que só retornou para a elite em 2019 vive hoje com a sua folha salarial mais cara da história, mas que não chega perto dos líderes.