Argentino ex-Santos é contratado como executivo do Paysandu

O Paysandu anunciou, nesta quinta-feira (8), a contratação de Carlos Esteban Frontini como novo diretor executivo do departamento de futebol masculino profissional. O argentino naturalizado brasileiro, de 43 anos, chega ao clube para substituir a antiga gestão e reforçar a estrutura do futebol bicolor na temporada.

Ex-jogador e com carreira encerrada em 2021, Frontini iniciou sua trajetória fora das quatro linhas no Vila Nova-GO, onde permaneceu pelas últimas quatro temporadas. No clube goiano, participou da modernização do Centro de Treinamento e do processo de reestruturação da equipe, que teve boas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, ficando a apenas três pontos do acesso em 2023.

- Foi um acerto rápido. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes, foi logo de imediato, porque eu acredito muito no projeto, no clube e na direção. Estou muito feliz, com a certeza de que vamos fazer um grande trabalho, brigar por coisas grandes. Já chego em meio um momento importante que é a final, no domingo, algo especial e para poucos. Estou chegando a um clube que acabou de ser pentacampeão de um torneio onde tem total protagonismo e agora vamos em busca do título paraense e da recuperação na Série B - afirmou Frontini.

Formado em Gestão Financeira, o novo executivo é habilitado pela CBF Academy e possui três especializações em Gestão de Futebol. Seu último trabalho foi no Marcílio Dias-SC, onde atuou como CEO. Segundo o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, a escolha se deu pelo perfil alinhado ao que o clube busca para o momento atual.

Frontini passou pelo Santos (Foto: Reprodução)

- O Frontini conseguiu fazer dois grandes campeonatos da Série B no Vila, brigando sempre na parte de cima da tabela. É um profissional jovem, mas com boas experiências e potencial. Chega para qualificar nosso departamento - declarou o novo profissional do Paysandu.

Frontini desembarca em Belém na manhã desta sexta-feira (9), quando iniciará seus trabalhos no Estádio Banpará Curuzu. A apresentação oficial à imprensa está marcada para a próxima segunda-feira (12).

Carreira de Frontini

Como jogador, rodou o Brasil e passou por mais de 30 clubes. O mais conhecido foi o Santos, em 2005, onde disputou cinco partidas e marcou um gol. No futebol nacional, também defendeu equipes como Ponte Preta, Goiás, Bragantino, Vila Nova e Sergipe.