(Foto: Divulgação / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro

A Argentina tem jogo contra a Guatemala nesta sexta-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no FedEx Field, em Maryland. O amistoso preparatório para a Copa América, que será sediada no país norte-americano, terá transmissão do SporTV (TV fechada), além do tempo real do Lance!.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A seleção azul-celeste vai em busca do bicampeonato da competição sulamericana, após vencer o Brasil na decisão no Maracanã, por 1 a 0.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o jogo da Argentina contra a Guatemala (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Guatemala - Jogo Amistoso

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 14 de junho de 2024, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: no FedEx Field, em Maryland (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e tempo real do Lance!

⚽ Prováveis escalações

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Quarta, Tagliafico, Lisandro Martínez e Marcos Acuña; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Leo Messi, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho.

GUATEMALA (Técnico: Luis Fernando Tena)

Nicholas Hagen; Allen Yanes, José Pinto, Nicolás Samayoa e José Ardón; Oscar Castellanos (Rodrigo Saravia) e Jonathan Franco; Óscar Santis, Alejandro Galindo e Nathaniel Méndez-Laing; Rubio Rubin (José Martínez).