Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 20:52 • Rio de Janeiro, (RJ)

Cria da base do Sport, Everton Felipe anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (05), aos 26 anos, em comunicado nas redes sociais. O ex-jogador tem passagens por Internacional, São Paulo, Athletico-PR e Cruzeiro.

Everton tratava constantemente as dores no joelho desde 2022, quando ainda atuava pelo Leão do Norte. Em vídeo, o meia alfinetou a diretoria do clube rubro-negro, que teria o "abandonado" o durante a lesão.

"O que me deixa triste é que durante esses dois anos em tratamento ninguém do Sport me ligou para oferecer a estrutura do clube. Nunca recebi uma ligação. Entre idas e vindas, tenho oito anos de clube, nunca faltei a um treino, nunca fiz corpo mole. Acho que não merecia essa falta de respeito" - disse o ex-jogador em vídeo nas redes sociais. Confira o vídeo:

Everton Felipe acionou o Sport na Justiça do Trabalho, em agosto do ano passado, alegando falta de suporte do clube com a lesão sofrida. No processo, ele pede reconhecimento de acidente de trabalho, indenizações, por dano material e moral. A ação é avaliada em cerca de R$ 18 milhões.

"Aos diretores, presidente do clube naquele momento, que ainda estão, vocês acabaram com a vida de um menino de 24 anos, me largaram machucado. Se não queriam renovar comigo, tranquilo, mas me largar machucado, sozinho..."

Visivelmente emocionado no vídeo, o ex-jogador aparece abatido e afirma que as dores no joelho direito não passam.

“Adiei por muito tempo, mas agora não tem volta. Quem me acompanha, sabe a luta diária para me recuperar, com fisioterapia, e jogar futebol. Só que não estou conseguindo. As dores não passam, é muito complicado”

Everton Felipe foi revelado com 16 anos e lançado à equipe profissional pelo técnico Geninho, em 2014, no Sport. Pelo clube, o jogador atuou em 114 jogos, com 5 gols e 7 assistências. Pelo São Paulo, o meia-atacante jogou em 20 jogos. Longe dos gramados desde 2022, o ex-jogador passou por uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho esquerdo e tentou retornar em 2023, mas sem condições físicas, não conseguiu mais atuar.