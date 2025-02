O tradicionalíssimo clássico Ba-Vi chegará à sua 500ª edição neste sábado, às 16h, quando o Bahia recebe o Vitória na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. E como se não bastassem os ingredientes habituais de um dos duelos mais acirrados do Brasil, a partida contará com mais um fator especial para apimentá-la ainda mais: o reencontro de dois velhos conhecidos, que agora se vêem separados pela rivalidade.

Companheiros no São Paulo nos últimos dois anos, o meia Rodrigo Nestor e o ponta Wellington Rato agora serão adversários. Contratados por Bahia e Vitória sob grandes expectativas, ambos têm desfrutado de um começo animador no futebol baiano. Após período de pré-temporada em Girona, Nestor foi titular em dois jogos, que terminaram com triunfos folgados do Bahia, treinado por Rogério Ceni. Por sua vez, Rato já esteve em campo três vezes pelo Vitória, que venceu um destes duelos, com direito a gol do ponta-direita.

- O Rato é um jogador de muita qualidade e com certeza é um grande amigo que levo no futebol. Fomos campeões da Copa do Brasil e vivemos momentos inesquecíveis jogando juntos pelo São Paulo. Mas ele sabe que essa amizade fica fora do campo. Agora se trata do Ba-Vi 500, e isso é coisa séria. É impossível morar em Salvador e ficar indiferente a essa rivalidade. Sei que a Fonte Nova vai estar lotada e isso só me deixa mais motivado para o meu primeiro clássico - comentou Rodrigo Nestor, um dos principais reforços do Esquadrão de Aço para a Libertadores, competição que o clube volta a disputar após 36 anos de ausência.

Após utilizar uma equipe Sub-20 nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, enquanto os titulares faziam pré-temporada na Espanha, o Bahia chega para o Ba-Vi 500 vindo de três triunfos consecutivos e ocupa a 3ª colocação no Estadual, com 8 pontos. Com três pontos a mais, o Vitória lidera a competição e espera manter o ímpeto em um duelo já conta com 46 mil ingressos vendidos, e terá 100% das entradas destinadas à torcida do Bahia.

- Foram apenas três jogos desde que nós chegamos da pré-temporada. O time está se comportando bem, conseguindo colocar em campo o que o Rogério tem pedido e tem demonstrado uma evolução bem nítida. Mesmo sendo só o início da temporada, mas sabemos que um triunfo no clássico vale bem mais que três pontos na tabela - disse Nestor.

O Tricolor, aliás, lidera o retrospecto do confronto, com 194 triunfos contra 153 do Vitória, além de 152 empates. No total, o Bahia marcou 680 gols, contra 589 do Rubro- Negro, totalizando assim 1269 gols na história do clássico, com uma média de 2,53 gols por jogo. Neste sábado, os rivais escreverão o 500º capítulo dessa rica história de rivalidade e muito futebol.