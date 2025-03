Altos-PI x Moto Club: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta quinta-feira (20), o Altos do Piauí enfrenta o Moto Club do Maranhão em confronto válido pela Copa do Nordeste. O jogo acontecerá no estádio Albertão, em Teresina. A bola está prevista para rolar a partir das 19h (de Brasília) e o jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Altos ocupa a quinta posição do Grupo A e não faz boa campanha na Copa do Nordeste. O clube acumula apenas uma vitória em cinco jogos disputados. Nas outras partidas, a equipe empatou e perdeu duas vezes. Entretanto, apesar da má campanha, o time está apenas um ponto atrás do CRB, o último time na zona de classificação para a próxima fase.

Rodrigão, jogador do Altos, comemora seu gol durante partida contra o Vitoria pela Copa Do Nordeste 2025. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Já o Moto Club, faz campanha parecida com o Altos. O clube tem o mesmo retrospecto que o rival no Grupo A, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco jogos. O que separa os dois times são o saldo de gols, sendo o Moto Club sendo a pior defesa do Grupo A.

➡️ Confira as informações do jogo entre Altos-PI e Moto Club:

✅ FICHA TÉCNICA

6ª RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ALTOS: Careca; Gean, Joécio, Sávio e Neto; Marcos Antônio, Leozídio, Luan Davidson, Reinaldo e Felipe Sales; Lucas Reis

MOTO CLUB: Allan Thiago; Bal, Maurício Pinto, Luís Fernando e Wadson; Lucas Gomes, Richard e Hadrian; Rick Sena, Jean e Vitinho