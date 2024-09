Alix Vinicius lamenta gol anulado, mas celebra vitória do Atlético-GO: ‘Não vamos desistir’

Alix Vinicius em ação pelo Atlético-GO contra o Fluminense (Foto: Ingryd Oliveira/ACG)







Publicada em 30/09/2024 - 17:13 • Goiânia (GO)

O Atlético-GO recebeu uma injeção de ânimo no fim de semana. Apesar da fase delicada no Brasileirão, o Dragão voltou a trilhar o caminho das vitórias ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, no Antônio Accioly, no domingo (29). Para o zagueiro Alix Vinicius, enquanto houver chances, o time treinado pelo técnico Umberto Louzer vai seguir acreditando que é possível a manutenção na primeira divisão brasileira.

- Enquanto tiver chances, nós vamos conseguir lutando. Ontem foi um passo importante, principalmente por se tratar de uma vitória contra um adversário direto. É claro que pela situação que estamos, temos que vencer qualquer jogo, mas mostrar grandeza principalmente nesses confrontos diretos é um sinal de evolução clara. Estamos trabalhando duro, diariamente, e não vamos desistir - afirmou o zagueiro

Alix, que ficou dois meses fora dos gramados devido a uma lesão no joelho, vem ganhando destaque em 2024. Contra o Fluminense, o zagueiro foi soberano na defesa e ainda mostrou sua sempre destacável presença no ataque, marcando um gol que logo depois foi corrigido pelo VAR devido a um impedimento no início da jogada.

- Foi uma pena o gol anulado, mas pelo menos terminamos com a vitória. O mais importante é isso. Fiquei um tempo ausente por conta de uma lesão, a gente fica agoniado, querendo ajudar de todas as formas. Mas me sinto bem fisicamente. A lesão é passado - concluiu.

Com o triunfo, o Atlético-GO chegou a 21 pontos, mas segue na lanterna do Brasileirão com 11 rodadas para o fim da competição. O Dragão tem sete pontos de desvantagem em relação ao vitória, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.